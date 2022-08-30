Серхио Регилон арендован мадридским «Атлетико»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Испании Серхио Регилон на год арендован мадридским «Атлетико», сообщает пресс-служба «индейцев».
Футболист перешёл в стан «шпор» из мадридского «Реала» в сентябре 2020 года. За два сезона, которые Регилон провёл в «Тоттенхэме», он принял участие в 67 матчах, забил два мяча и отдал девять голевых передач. В нынешнем сезоне АПЛ игрок не выходил на поле.
Регилон является воспитанником мадридского «Реала». За эту команду он провёл 22 матча, в которых отдал три результативные передачи. В сентябре 2020 года защитник дебютировал за сборную Испании, на данный момент за национальную команду у него шесть игр.
«Атлетико» в трёх матчах нового сезона Ла Лиги набрал шесть очков. Следующий матч команда проведёт с «Реалом Сосьедад».
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 30 августа 2022
-
19:15
-
19:04
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:13
-
18:12
-
18:06
-
18:06
-
18:02
-
17:50
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:30
-
17:27
-
17:22
-
17:10
-
16:50
-
16:44
-
16:28
-
16:28
-
16:19
-
16:10
-
16:01
-
15:53
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
15:24