Серхио Регилон арендован мадридским «Атлетико»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Испании Серхио Регилон на год арендован мадридским «Атлетико», сообщает пресс-служба «индейцев».

Футболист перешёл в стан «шпор» из мадридского «Реала» в сентябре 2020 года. За два сезона, которые Регилон провёл в «Тоттенхэме», он принял участие в 67 матчах, забил два мяча и отдал девять голевых передач. В нынешнем сезоне АПЛ игрок не выходил на поле.

Регилон является воспитанником мадридского «Реала». За эту команду он провёл 22 матча, в которых отдал три результативные передачи. В сентябре 2020 года защитник дебютировал за сборную Испании, на данный момент за национальную команду у него шесть игр.

«Атлетико» в трёх матчах нового сезона Ла Лиги набрал шесть очков. Следующий матч команда проведёт с «Реалом Сосьедад».

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