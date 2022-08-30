«Спартак» из Нальчика обыграл «Машук-КМВ» в матче 1/128 финала Кубка России

В матче 1/128 финала Кубка России «Спартак-Нальчик» встречался с пятигорским клубом «Машук-КМВ». Игра прошла на стадионе «Центральный» в Пятигорске и завершилась победой клуба из Нальчика со счётом 1:0.



На 33-й минуте встречи единственный гол забил нападающий клуба «Спартак-Нальчик» Джамбулат Кумыков. На 88-й минуте главный арбитр матча показал прямую красную карточку защитнику «Машук-КМВ» Андрею Хрипкову, после чего пятигорский клуб остался в меньшинстве.



Таким образом, «Спартак-Нальчик» вышел в 1/64 финала Кубка России, а «Машук-КМВ» завершил выступление в турнире. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». Ранее в 1/64 финала Кубка страны прошёл «Текстильщик», обыгравший 2DROTS (1:1, 5:3 — по пенальти).