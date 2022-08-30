Колыванов: любителями в 2DROTS и не пахнет. Это не просто взяли блогеров и создали команду

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об уровне игроков 2DROTS после матча 1/128 финала Кубка России. Ивановская команда одержала победу в серии пенальти (1:1, 5:3 — по пенальти).

«Понятно было, что любителями в 2DROTS и не пахнет. У них работает Дима Кузнецов, организация на хорошем уровне. В команде выступают ребята, которые в футбол играли, после закончили или сейчас играют на любительском уровне. В любом случае они прошли футбольную школу, кому-то не удалось поиграть в первом, втором дивизионе — в итоге они пришли в 2DROTS. Они игровики — это не просто так взяли блогеров и создали команду. Мы абсолютно серьёзно подошли к этому матчу. Знали, что с ними приедет армия болельщиков. Атмосфера на матче была потрясающей», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.