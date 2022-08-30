Леонид Федун: как мне в новом статусе? Прекрасно
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как он себя ощущает после продажи московского клуба.
«Всё хорошо — только зрителей мало. В новом статусе мне прекрасно», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Несколькими месяцами ранее Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию.
В прошлом сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. В сезоне-2022/2023 «Спартак» располагается на втором месте, а сегодня команда Абаскаля обыграла в Кубке России «Крылья Советов».
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