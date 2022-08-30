«Спартак» — «Крылья», «Саутгемптон» — «Челси» и другие матчи. Что смотреть 30 августа

Последние деньки лета! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты на низком старте. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 30 августа.
Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья» с коэффициентом 2.40.
На что ставить в футболе 30 августа
В Кубке России начинают играть команды из Пути РПЛ. Групповой этап откроют «Спартак» и «Крылья Советов». Ну а в Пути регионов второй раунд попробует пройти любительский клуб 2DROTS. Соперник на этот раз довольно серьёзный – ивановский «Текстильщик» ещё в прошлом сезоне играл в ФНЛ и мечтает туда вернуться по итогам этого сезона.
Четыре матча пройдут в АПЛ. «Челси» едет в гости к «Саутгемптону», а «Лидс» сразится с «Эвертоном». «Кристал Пэлас» примет «Брентфорд», а «Фулхэм» — «Брайтон».
В чемпионате Италии матчи очередного тура проведут топ-клубы. Действующий чемпион – «Милан» — едет в гости к «Сассуоло». «Интер» проэкзаменует «Кремонезе», а «Рома» — «Монцу».
Колосков: если «Химки» вернут Юрана, то у руководства клуба нет совести.
В Кубке Германии «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско сыграет с клубом из низшей лиги – «Тевтонией».
На что ставить в хоккее 30 августа
Старт КХЛ совсем скоро – уже послезавтра, команды проводят последние приготовления к старту сезона.
На что ещё ставить 30 августа
На US Open продолжается первый круг. Андрей Рублёв сразится с сербским теннисистом Ласло Джере. Павлу Котову предстоит сыграть против американца Брэндона Накасимы, а Аслана Карацева ждёт встреча с Фабио Фоньини.
У женщин Анастасия Потапова сыграет с Клэр Лью, а Эрику Андрееву ждёт испытание в лице Петры Квитовой. Варвара Грачёва встретится с Петрой Мартич, а Екатерина Александрова – с Пэйтон Стирнс.
На чемпионате мира по волейболу сегодня завершится групповой этап в трёх квартетах. Главные матчи дня — Польша – США и Словения – Германия. Должна получиться интересной и встреча Кубы с Японией.
Где покажут матч «Спартак» — «Крылья Советов».
Василий Уткин: «Факел» остаётся глубоко провинциальной командой.
Алан Дзагоев продолжит карьеру в Первой лиге.
Кокорин близок к уходу из «Фиорентины» в чемпионат Кипра.
«Спартак» сделал предложение воспитаннику «Манчестер Сити».
Переход Захаряна в «Челси» на грани срыва из-за проблем с платежом.
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