«Спартак» — «Крылья», «Саутгемптон» — «Челси» и другие матчи. Что смотреть 30 августа

Последние деньки лета! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты на низком старте. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 30 августа.

Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья» с коэффициентом 2.40.

На что ставить в футболе 30 августа

В Кубке России начинают играть команды из Пути РПЛ. Групповой этап откроют «Спартак» и «Крылья Советов». Ну а в Пути регионов второй раунд попробует пройти любительский клуб 2DROTS. Соперник на этот раз довольно серьёзный – ивановский «Текстильщик» ещё в прошлом сезоне играл в ФНЛ и мечтает туда вернуться по итогам этого сезона.



Четыре матча пройдут в АПЛ. «Челси» едет в гости к «Саутгемптону», а «Лидс» сразится с «Эвертоном». «Кристал Пэлас» примет «Брентфорд», а «Фулхэм» — «Брайтон».



В чемпионате Италии матчи очередного тура проведут топ-клубы. Действующий чемпион – «Милан» — едет в гости к «Сассуоло». «Интер» проэкзаменует «Кремонезе», а «Рома» — «Монцу».

Колосков: если «Химки» вернут Юрана, то у руководства клуба нет совести.

В Кубке Германии «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско сыграет с клубом из низшей лиги – «Тевтонией».

На что ставить в хоккее 30 августа

Старт КХЛ совсем скоро – уже послезавтра, команды проводят последние приготовления к старту сезона.

На что ещё ставить 30 августа

На US Open продолжается первый круг. Андрей Рублёв сразится с сербским теннисистом Ласло Джере. Павлу Котову предстоит сыграть против американца Брэндона Накасимы, а Аслана Карацева ждёт встреча с Фабио Фоньини.



У женщин Анастасия Потапова сыграет с Клэр Лью, а Эрику Андрееву ждёт испытание в лице Петры Квитовой. Варвара Грачёва встретится с Петрой Мартич, а Екатерина Александрова – с Пэйтон Стирнс.



На чемпионате мира по волейболу сегодня завершится групповой этап в трёх квартетах. Главные матчи дня — Польша – США и Словения – Германия. Должна получиться интересной и встреча Кубы с Японией.

Где покажут матч «Спартак» — «Крылья Советов».

Василий Уткин: «Факел» остаётся глубоко провинциальной командой.



Алан Дзагоев продолжит карьеру в Первой лиге.



Кокорин близок к уходу из «Фиорентины» в чемпионат Кипра.



«Спартак» сделал предложение воспитаннику «Манчестер Сити».



Переход Захаряна в «Челси» на грани срыва из-за проблем с платежом.