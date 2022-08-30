Федун: обыграет ли «Спартак» «Зенит»? Все букмекеры бы разорились, если бы я всё знал
Поделиться
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с санкт-петербургским «Зенитом».
«Обыграет ли «Спартак» «Зенит»? Если бы я всё знал, все букмекеры бы разорились. Со «Спартаком» всё будет хорошо», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» состоится 4 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Санкт-петербургский «Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Спартак» (16) — на втором месте. Действующий чемпион страны — «Зенит».
Новость по теме«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России
Комментарии
- 30 августа 2022
-
22:19
-
22:17
-
22:08
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:08
-
21:01
-
20:58
-
20:46
-
20:44
-
20:27
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:02
-
20:01
Партнерский контент