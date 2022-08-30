Федун: обыграет ли «Спартак» «Зенит»? Все букмекеры бы разорились, если бы я всё знал

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с санкт-петербургским «Зенитом».

«Обыграет ли «Спартак» «Зенит»? Если бы я всё знал, все букмекеры бы разорились. Со «Спартаком» всё будет хорошо», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» состоится 4 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Санкт-петербургский «Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Спартак» (16) — на втором месте. Действующий чемпион страны — «Зенит».