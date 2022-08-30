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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России
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Сегодня, 30 августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу состоялась встреча «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию этой встречи.

В первом тайме голов забито не было. Нападающий москвичей Александр Соболев на 19-й минуте не реализовал пенальти — вратарь «Крыльев» Богдан Овсянников отбил мяч. Однако уже спустя 25 секунд после старта второй половины игры единственный мяч во встрече забил 18-летний дебютант основной команды «Спартака» Павел Мелёшин.

Фонбет Кубок России. Группа B
30 августа 2022, вторник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Мелёшин – 46'

Также в группу B попали «Зенит» и воронежский «Факел» — они проведут свой матч завтра, 31 августа. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск.

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