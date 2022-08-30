Джикия: грустно, что Кофрие ушёл!

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после матча группового этапа Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0) высказался об уходе игрока красно-белых Максимилиано Кофрие в «Клермон» на правах аренды.



«Кофрие ушёл? Очень грустно!» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Кофрие перешёл в «Спартак» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне бельгийский защитник появился на поле в одном матче Российской Премьер-Лиги и сыграл 21 минуту. Действующий контракт Кофрие с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. В составе «Спартака» защитник выиграл Кубок России.

Московский «Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.