Джикия: грустно, что Кофрие ушёл!
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после матча группового этапа Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0) высказался об уходе игрока красно-белых Максимилиано Кофрие в «Клермон» на правах аренды.
«Кофрие ушёл? Очень грустно!» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Кофрие перешёл в «Спартак» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне бельгийский защитник появился на поле в одном матче Российской Премьер-Лиги и сыграл 21 минуту. Действующий контракт Кофрие с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. В составе «Спартака» защитник выиграл Кубок России.
Московский «Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Новость по теме«Спартак» объявил о переходе Кофрие в «Клермон» на правах аренды
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