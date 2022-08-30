«Челси» потерпел второе поражение в пяти турах АПЛ, проиграв «Саутгемптону»

Сегодня, 30 августа, в матче 5-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Саутгемптон» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.



На 23-й минуте после ошибки французского защитника «святых» Ромена Перро счёт открыл нападающий «аристократов» Рахим Стерлинг. Но уже через пять минут «Саутгемптон» отыгрался: забил бельгийский хавбек Ромео Лавиа. Он стал первым игроком 2004 года рождения, отличившимся в Премьер-Лиге. В самом конце первого тайма хозяев вывел вперёд нападающий Адам Армстронг, ему ассистировал Перро — 2:1.

Таким образом, после пяти туров у команды Ральфа Хайзенхюттля семь очков, столько же у подопечных Томаса Тухеля. В следующем матче «Саутгемптон» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Челси» — с «Вест Хэмом».