Жуниньо – о Месси, Неймаре и Мбаппе: один не отработал в обороне, и другой тоже не будет

Известный бывший бразильский футболист Жуниньо, занимавший пост спортивного директора «Лиона», высказался о наиболее очевидных проблемах в «Пари Сен-Жермен» и тройке нападения парижан в лице Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.



«Конечно, приятно видеть, когда «ПСЖ» забивает множество голов в начале сезона. Но, когда перед ними соперник высокого уровня, — всё становится сложнее. Когда у тебя нет мяча, нужно работать, а если ты хочешь стать чемпионом и выиграть Лигу чемпионов, тебе нужно посмотреть на «Манчестер Сити» и то, как они борются с потерей мяча. Даже когда иногда это было 4-4-2 с Бернарду Силвой и Кевином Де Брёйне. Если у тебя нет этого коллективного сознания, этого смирения, чтобы признать, что футбол – это не только про забитые голы, то многого вам не достичь.

Трио Месси, Неймар и Мбаппе? В этом трио один смотрит на другого и видит, что его эго настолько велико, что, он не дорабатывает, то другой тоже не станет выкладываться. Они буквально притворяются. Я думаю, что все трое очень умны, они три лучших игрока в мире. Но всё заключается в контроле собственного эго», — цитирует Жуниньо RMC Sport.