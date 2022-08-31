Главный тренер «ПСЖ» объяснил, почему договаривается с игроками об их заменах

56-летний французский наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал, почему всегда заранее ищет компромисс с игроками в вопросе их появления в стартовом составе или заменах по ходу матча в нынешнем сезоне.
«Мы должны быть уверены, что наши игроки находятся в оптимальной форме, чтобы мы могли быть всегда эффективными. Мы проводим большую работу с медицинским и тренерским штабом, чтобы всегда выводить команду на максимальную производительность несмотря на плотный график.
После встречи с «Лионом» в середине сентября будет пауза, во время которой часть игроков разъедется по сборным, после нас ждёт плотнейший график без перерыва до 13 ноября, а затем – чемпионат мира по футболу в Катаре.
Вот почему я так часто разговариваю со своими игроками, чтобы договориться с ними об их участии в матче или заменах по ходу встречи, потому что это может быть сезон с 70 встречами, что произойдёт впервые», — цитирует Галтье Ole.
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