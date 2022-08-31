«Роналду сейчас в бешенстве». Фердинанд — об исключении игрока из стартового состава «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об отсутствии нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе манкунианцев в двух последних матчах команды в АПЛ.
«Останется Криштиану или нет, никто из нас не может сказать наверняка, но, зная Роналду, могу сказать точно, что он сейчас в бешенстве. Плевать, кто играет вместо него, главное, что он не в стартовом составе. Невозможно быть столь выдающимся футболистом, демонстрирующим своё мастерство на протяжении всей карьеры, и смириться с тем, что ты не входишь в стартовый состав команды, которая не выступает в Лиге чемпионов.
Нельзя ожидать, что Роналду будет в порядке после такого. Но он должен быть командным игроком. Кто бы что ни говорил о скорости, прессинге и прочем, Роналду будет настаивать на одном: «Я забил 24 гола в прошлом сезоне. Сколько раз кто-то другой приближался к этой отметке в «Манчестер Юнайтед»?» Он знает статистику, потому что следит за ней. Он определённо недоволен», — приводит слова Фердинанда Mirror.
Роналду облил водой Фердинанда
- 31 августа 2022
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