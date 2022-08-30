Осинькин высказался о возможном уходе Ежова и Горшкова из «Крыльев» в «Спартак»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова в «Спартак».
«Что касается возможного ухода Ежова и Горшкова, расставаться я ни с кем не хочу — мы потеряли достаточно много игроков. Для себя очень трудно ставить такой вопрос. К ребятам всегда привыкаешь и терять кого-то не хочется. Но это часть футбольной жизни. Очень хочется, чтобы до закрытия трансферного окна мы больше никого не потеряли», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
23-летний Горшков в семи матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) отдал результативную передачу).
24-летний Ежов в шести матчах отметился двумя голами и голевой передачей.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
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