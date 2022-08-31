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«Амкал» переиграл «Тверь» и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу

«Амкал» переиграл «Тверь» и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу
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Сегодня, 31 августа, состоялся матч стадии 1/128 финала Кубка России по футболу, в котором сошлись «Тверь» и «Амкал». Встреча прошла на поле стадиона «Зоркий» в Красногорске. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи. Встреча завершилась победой «Амкала» со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил защитник «Амкала» Дмитрий Кузькин. Он воспользовался результативной передачей от полузащитника Михаила Прокопьева. После этого «Тверь» пыталась исправить положение, но так и не смогла забить ответный мяч. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Эта победа вывела «Амкал» в 1/64 финала Кубка России по футболу. Напомним, накануне команда 2DROTS покинула розыгрыш.

Фонбет Кубок России. 2-й раунд - 1/128 финала
31 августа 2022, среда. 13:00 МСК
Тверь
Тверь
Окончен
0 : 1
Амкал
Москва
0:1 Кузькин – 14'
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