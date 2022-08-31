Судья верно удалил с поля вратаря «Ахмата» Опарина в матче с «Крыльями Советов»

Главный арбитр матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Крыльями Советов» Антон Фролов верно удалил с поля вратаря грозненцев Михаила Опарина в матче с самарцами. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Решение мотивировано тем, что Роман Ежов сыграл в мяч. Игрок успел пробросить его вперёд движением ноги снизу вверх и не нарушил при этом правила игры. Вратарь не успел сыграть в мяч и своей ногой сбил соперника с ног, лишив соперника возможности продолжить движение к мячу.
Счёт в матче на пятой минуте открыл Мохамед Конате: нападающий воспользовался ошибкой защиты «Крыльев Советов» и вратаря Ивана Ломаева. На 20-й Роман Ежов с передачи Гленна Бейла счёт сравнял, а уже через 10 минут самарская команда начала играть в большинстве: прямую красную карточку получил вратарь «Ахмата» Михаил Опарин.
- 31 августа 2022
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