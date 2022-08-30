Вратарь «Ахмата» Ризван Ташаев прокомментировал свой дебют в РПЛ

Вратарь «Ахмата» Ризван Ташаев, дебютировавший в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», рассказал об эмоциях от первого выступления в высшем дивизионе. На 30-й минуте прямую красную карточку получил вратарь «Ахмата» Михаил Опарин, вместо него на поле появился 18-летний Ташаев.

«Конечно, волнение присутствовало, всё-таки первая игра в РПЛ. Чувствовал за собой ответственность, не хотелось подвести команду, тренерский штаб, болельщиков. Волнение длилось недолго, до первого касания мяча. Игра увлекла, старался сохранять концентрацию. Рад, что дебютировал за родную команду на высшем уровне. Скрывать не буду – это была мечта.

Понимаю, что это только начало, надо много работать, чтобы иметь шанс играть. Жалко, что отыграть на ноль не получилось, как и заработать очки. Могли рассчитывать на ничью, даже играя в меньшинстве. Не повезло, отменили гол. А с дебютом меня поздравили все знакомые, друзья, ребята по команде. Когда представится шанс выйти снова – зависит от решения тренерского штаба. Моя задача работать, быть готовым выйти и оправдать доверие», — цитирует игрока пресс-служба грозненцев.