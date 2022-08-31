Маслов изображал клоуна, Сибскана заряжал с фанатами. Фото победы «Амкала»

Сегодня, 31 августа, состоялся матч стадии 1/128 финала Кубка России по футболу, в котором сошлись «Тверь» и «Амкал». Встреча прошла на поле стадиона «Зоркий» в Красногорске. Встреча завершилась победой «Амкала» со счётом 1:0, голом отметился Дмитрий Кузькин.



Полузащитник «Амкала» Василий Маврин поделился эмоциями от победы в матче и попадания в следующий раунд соревнований.



«Пока команды — это не «Текстильщик», пока по зубам нам. Мы двигаемся с трудом, но двигаемся вперёд. Помогло ли, что матч перенесли из Твери в Красногорск? Разницы нет. В Твери могли собрать даже больше болельщиков. Предсентябрьский день уже. Сейчас час дня: все заняты подготовкой к школе, садам, кто-то на работе. Неудобное время — могли бы собрать побольше».



В следующей стадии Кубка России «Амкал» сыграет с санкт-петербургской «Звездой».



Лучшие кадры с матча «Амкал» — «Тверь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.