«Они сломали мне челюсть». Обамеянг выступил с заявлением после ограбления

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался после нападения грабителей в своём доме на прошлых выходных.
«Всем большое спасибо за сообщения. В воскресенье вечером какие-то жестокие трусы ворвались в наш дом, угрожали моей семье и моим детям, просто ради того, чтобы украсть. Они сломали мне челюсть, но я быстро восстановлюсь, и, слава богу, никто больше не пострадал.
Чувствовать то, что мы больше не находимся в безопасности в своём собственном доме, трудно понять и описать, но мы как семья преодолеем это и станем сильнее, чем когда-либо. Спасибо за поддержку, это действительно много значит для нас», — написал Обамеянг в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что грабители угрожали Обамеянгу и его семье огнестрельным оружием, а затем избили футболиста и украли из его дома ценные вещи.
Видеообзор. «Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:
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