The Times: «Челси» хочет до конца ТО подписать Леау и Захаряна

«Челси» желает подписать вингера «Милана» Рафаэла Леау и футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна до конца летнего трансферного окна. Как сообщает издание The Times, лондонцы решили ускорить подписания на позиции нападающего и полузащиты после поражения от «Саутгемптона» со счётом 2:1 в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.



По сведениям инсайдеров, «Челси» переключился на игрока «Милана» после того, как звезда «ПСЖ» Неймар оказался недоступен для перехода, несмотря на то что ранее в СМИ утверждалось обратное. Однако препятствием для прихода Леау на «Стэмфорд Бридж» может стать сумма трансфера — около € 147 млн. Кроме того, лондонцы также ведут переговоры по форварду «Барселоны» Пьер-Эмерику Обамеянгу и защитнику «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиолу.



Напомним, сегодня стало известно, что «Челси» подписал защитника «Лестера» Уэсли Фофана за € 82 млн. Француз подписал с синими семилетний контракт.

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