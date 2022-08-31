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Иван Куарежма поделился эмоциями от дебюта за «Зенит»

Иван Куарежма поделился эмоциями от дебюта за «Зенит»
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Вратарь «Зенита» Иван Куарежма прокомментировал свой дебютный матч за сине-бело-голубых. Бразилец появился на поле в футболке петербургского клуба в матче Кубка России с «Факелом» и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Спасибо большое за поздравления. Мои эмоции сейчас не описать словами — лучше не придумаешь. Я очень долго ждал дебюта, чуть больше месяца в команде. Надеялся, что представится шанс. Рад, что он случился. Рад, что мы сегодня выиграли, а я не пропустил — это очень важно», — передаёт слова Ивана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 23-й минуте счёт в матче открыл Матео Кассьерра: Бакаеву дали подготовить удар с левой от радиуса штрафной — мяч рикошетом от ноги Кассьерры залетел в сетку ворот. На 33-й минуте Кассьерра оформил дубль и принёс своей команде победу.

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