Хет-трик Холанда помог «Ман Сити» разгромить «Ноттингем Форест» в матче 5-го тура АПЛ

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Этихад» состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимал «Ноттингем Форест». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:30 мск.



Хозяева поля сумели забить уже в начале матча – на 12-й минуте отличился нападающий Эрлинг Холанд. На 23-й и 38-й норвежец сумел забить ещё два гола, благодаря чему оформил хет-трик в матче. На 50-й минуте защитник Жоау Канселу сумел укрепить преимущество гостей. На 65-й минуте нападающий Хулиан Альварес забил свой дебютный гол в АПЛ, а на 87-й оформил дубль и установил итоговый счёт матча – 6:0 в пользу «горожан».



По итогам этой встречи «Манчестер Сити» набирает 13 очков и продолжает погоню за лондонским «Арсеналом». У «Ноттингем Форест» остаётся лишь четыре очка после пяти проведённых туров.