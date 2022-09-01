Главный тренер «Динамо»: формула проведения Кубка России не находится в моей власти

Наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос, как он воспринимает новый формат проведения Кубка России.
«Я раньше не сталкивался с такой системой розыгрыша, но формула проведения турнира не находится в моей власти. Впереди у нас пять матчей группового этапа, в которых мы можем взять 15 очков и попасть в весеннюю часть розыгрыша. Наша задача – попытаться снова дойти до финала и выиграть трофей», – приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».
В среду, 31 августа, москвичи в рамках Кубка России потерпели поражение от «Ростова» на выезде. Дублем в первом тайме отметился Егор Голенков. Полузащитник Арсен Захарян, которым интересуется лондонский «Челси», вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл 57 минут.
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