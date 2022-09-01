Талалаев похвалил прессинг «Ахмата» и быстроту переходов в игре с «Оренбургом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев оценил победу над «Оренбургом» со счётом 3:1 в матче Кубка России.



«Ребята – большие молодцы. Мы сыграли смешанным составом – было много потерь после предыдущего матча, четыре футболиста на травмах, двое на следующий матч с «Локомотивом» дисквалифицированы. Поэтому сегодня практику получили те, кто играл меньше. За исключением первых 12-15 минут, где были провалы, сыграли очень неплохо.



Мне очень понравилось, как мы действовали в обороне – не так много моментов позволили создать сопернику. В атаке? Всегда приятно, когда команда забивает три мяча, особенно если это молодые ребята, которые должны это делать. Лечи Садулаев порадовал красивым голом с передачи Ризвана Уциева. Очень рад за Фольмера.



Мне понравились два аспекта в игре. Первый – это прессинг: очень много мячей на чужой половине. Второй – быстрота переходов. К сожалению, точности не хватает, и над этим будем работать», – сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте «Ахмата».

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