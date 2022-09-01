Талалаев похвалил прессинг «Ахмата» и быстроту переходов в игре с «Оренбургом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев оценил победу над «Оренбургом» со счётом 3:1 в матче Кубка России.
«Ребята – большие молодцы. Мы сыграли смешанным составом – было много потерь после предыдущего матча, четыре футболиста на травмах, двое на следующий матч с «Локомотивом» дисквалифицированы. Поэтому сегодня практику получили те, кто играл меньше. За исключением первых 12-15 минут, где были провалы, сыграли очень неплохо.
Мне очень понравилось, как мы действовали в обороне – не так много моментов позволили создать сопернику. В атаке? Всегда приятно, когда команда забивает три мяча, особенно если это молодые ребята, которые должны это делать. Лечи Садулаев порадовал красивым голом с передачи Ризвана Уциева. Очень рад за Фольмера.
Мне понравились два аспекта в игре. Первый – это прессинг: очень много мячей на чужой половине. Второй – быстрота переходов. К сожалению, точности не хватает, и над этим будем работать», – сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте «Ахмата».
- 1 сентября 2022
-
04:38
-
04:11
-
04:07
-
03:57
-
03:43
-
03:19
-
03:05
-
02:49
-
02:25
-
02:19
-
01:43
-
01:38
-
01:27
-
01:18
-
00:54
-
00:38
-
00:37
-
00:30
-
00:24
-
00:19
-
00:10
-
00:00
-
00:00
- 31 августа 2022
-
23:45
-
23:41
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:12
-
23:10
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:52