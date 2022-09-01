Антони прокомментировал переход из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»

22-летний бразильский нападающий Антони прокомментировал свой переход из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед». Напомним, футболист подписал с английским клубом контракт сроком до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.
«Игра под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе» была идеальной для меня и моего развития. Его футбольный и тренерский стиль раскрывает во мне самые лучшие качества. Я воодушевлён тем, что он рассказал мне о своих планах и амбициях в Манчестере.
Моё время в «Аяксе» было фантастическим, и я всегда буду благодарен за доверие, которое клуб оказал мне. Но теперь я готов к следующему вызову, и мне не терпится присоединиться к новым товарищам по команде и сыграть свою роль в создании успехов «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Антони официальный сайт «красных дьяволов».
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