Вратарь «Ювентуса» Щенсны избежал серьезной травмы

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны, который не смог доиграть до конца матч четвёртого тура чемпионата Италии по футболу со «Специей» (2:0) из-за травмы, избежал серьёзного повреждения. Проведённое медицинское обследование исключило у него перелом и тяжёлое повреждение связок. Об этом рассказал главный тренер клуба Массимилиано Аллегри на пресс-конференции.



Напомним, Щенсны травмировался в конце первого тайма матча со «Специей» и смог покинуть поле на носилках при помощи врачей. Его на 43-й минуте заменил голкипер Маттиа Перин.



За «Ювентус» Щенсны выступает с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел два матча, пропустил один гол и один раз отстоял на ноль. «Ювентус» набрал восемь очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.