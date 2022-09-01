«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 1 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Кинг Пауэр», матч начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Эрика тен Хага после четырёх туров занимает 12-е место в чемпионате Англии. Манкунианцы набрали шесть очков. «Лисы» располагаются на последнем, 20-м месте, в английском национальном первенстве. Команда набрала всего одно очко в четырёх играх.
Лидирует в чемпионате Англии лондонский «Арсенал», набравший 15 очков в пяти турах. «Манчестер Сити» с 13 очками идёт на второй строчке, тройку лучших команд чемпионата на данный момент замыкает «Тоттенхэм» (11).
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