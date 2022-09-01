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«Челси» начал переговоры с «Ювентусом» по Закарии

«Челси» начал переговоры с «Ювентусом» по Закарии
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«Челси» вступил в переговоры с «Ювентусом» о переходе швейцарского полузащитника Дениса Закарии. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, лондонцы предложили туринцам аренду с опцией последующего выкупа.

По сведениям инсайдера, «Челси» также держит на карандаше хавбека ПСВ Ибраима Сангаре, переговоры по которому синие также ведут в данный момент. Напомним, «аристократы» пытаются усилить центральную линию своей команды. Ранее они пытались купить полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса за € 50 млн, но нидерландский клуб пока не дал точного ответа по мексиканцу.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Закария провёл в футболке «Ювентуса» девять встреч, в которых сумел забить один гол и отдать одну голевую передачу. В нынешней кампании швейцарский хавбек всего два раза выступал в рамках чемпионата.

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