Романо: «Челси» договорился с «Ювентусом» по Закарии

«Челси» достиг полного соглашения с «Ювентусом» по переходу швейцарского полузащитника Дениса Закарии. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, сделка будет оформлена в виде аренды с последующим правом выкупа.



По сведениям инсайдера, медицинское обследование перед официальным переходом в «Челси» Закария пройдёт прямо в Италии. Личные условия футболиста с лондонским клубом также уже утверждены.



В прошлом сезоне итальянской Серии А Закария провёл в футболке «Ювентуса» девять встреч, в которых сумел забить один гол и отдать одну голевую передачу. В нынешней кампании швейцарский хавбек уже два раза выходил на поле в рамках чемпионата страны.

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