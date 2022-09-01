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Романо: «Челси» договорился с «Ювентусом» по Закарии

Романо: «Челси» договорился с «Ювентусом» по Закарии
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«Челси» достиг полного соглашения с «Ювентусом» по переходу швейцарского полузащитника Дениса Закарии. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, сделка будет оформлена в виде аренды с последующим правом выкупа.

По сведениям инсайдера, медицинское обследование перед официальным переходом в «Челси» Закария пройдёт прямо в Италии. Личные условия футболиста с лондонским клубом также уже утверждены.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Закария провёл в футболке «Ювентуса» девять встреч, в которых сумел забить один гол и отдать одну голевую передачу. В нынешней кампании швейцарский хавбек уже два раза выходил на поле в рамках чемпионата страны.

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