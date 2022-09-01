Роналду остался в запасе на матч с «Лестером»
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Сегодня, 1 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Кинг Пауэр», матч начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды огласили стартовые составы на матч.
«Лестер»: Дэнни Уорд, Джеймс Джастин, Джонатан Эванс, Люк Томас, Бубакари Сумаре, Онинье Ндиди, Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс, Кирман Дьюсбери-Холл, Харви Барнс, Джейми Варди.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Диогу Дало, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Скотт Мактоминей, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Энтони Эланга, Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд.
Нападающий манкунианцев Криштиану Роналду остался в запасе на этот матч.
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