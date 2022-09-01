Роналду остался в запасе на матч с «Лестером»

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Кинг Пауэр», матч начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Команды огласили стартовые составы на матч.

«Лестер»: Дэнни Уорд, Джеймс Джастин, Джонатан Эванс, Люк Томас, Бубакари Сумаре, Онинье Ндиди, Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс, Кирман Дьюсбери-Холл, Харви Барнс, Джейми Варди.

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Диогу Дало, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Скотт Мактоминей, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Энтони Эланга, Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд.

Нападающий манкунианцев Криштиану Роналду остался в запасе на этот матч.