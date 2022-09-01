Гуири перешёл из «Ниццы» в «Ренн» за € 28 млн

22-летний французский нападающий Амин Гуири перешёл из «Ниццы» в «Ренн». Контракт подписан до 2027 года, сообщает официальный сайт красно-чёрных.
По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 28 млн. В прошлом сезоне Гуири провёл 43 матча, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.
Нападающий является воспитанником «Лиона». За основную команду Гуири провёл 15 матчей, результативными действиями не отметился. Игрок выступает за молодёжную сборную Франции.
В пяти турах нового сезона Лиги 1 «Ренн» набрал семь очков и занимает в таблице шестую строчку. В следующем матче красно-чёрные сыграют с «Труа» (11-е место). Команда примет участие в групповом этапе Лиги Европы, где встретится с АЕКом (Кипр), стамбульским «Фенербахче» и киевским «Динамо».
- 2 сентября 2022
-
00:33
-
00:31
-
00:22
-
00:17
-
00:09
- 1 сентября 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:57
-
22:51
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:21
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:43
-
21:19
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
20:58
-
20:52
-
20:47
-
20:46
-
20:38
-
20:30