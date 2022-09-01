Гуири перешёл из «Ниццы» в «Ренн» за € 28 млн

22-летний французский нападающий Амин Гуири перешёл из «Ниццы» в «Ренн». Контракт подписан до 2027 года, сообщает официальный сайт красно-чёрных.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 28 млн. В прошлом сезоне Гуири провёл 43 матча, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.

Нападающий является воспитанником «Лиона». За основную команду Гуири провёл 15 матчей, результативными действиями не отметился. Игрок выступает за молодёжную сборную Франции.

В пяти турах нового сезона Лиги 1 «Ренн» набрал семь очков и занимает в таблице шестую строчку. В следующем матче красно-чёрные сыграют с «Труа» (11-е место). Команда примет участие в групповом этапе Лиги Европы, где встретится с АЕКом (Кипр), стамбульским «Фенербахче» и киевским «Динамо».