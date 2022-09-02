Виллиан Роша взял в ЦСКА 4-й номер, под которым никто не играл после ухода Игнашевича

Новичок московского ЦСКА Виллиан Роша объяснил, почему выбрал в клубе 4-й игровой номер, а также обратился к болельщикам.
«Я играл под четвёртым номером во всех клубах, за которые выступал. У меня даже есть тату с этим номером! Я оставил свой след везде, где выступал, и верю, что ЦСКА не станет исключением.
Для меня большая честь быть здесь. Я наслышан о том, как тепло вы принимаете новых игроков. Постараюсь соответствовать вашим ожиданиям. И обещаю, что отдам всего себя во благо ПФК ЦСКА. Увидимся на стадионе!» – приводит слова Виллиана Роши официальный сайт армейцев.
С 2004 по 2018 годы под четвёртым номером в составе ЦСКА выступал Сергей Игнашевич – он провёл за команду 541 матч. По окончании выступлений сборной России на домашнем чемпионате мира Игнашевич, ныне являющийся главным тренером «Балтики», объявил о завершении игровой карьеры. После его ухода никто в ЦСКА не брал 4-й номер до трансфера Роши.
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