Давид Де Хеа провёл больше всех сухих матчей в АПЛ среди вратарей «МЮ»

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отметился новым рекордом.



Испанец провёл самое большое количество сухих матчей за «Юнайтед» в Английской Премьер-лиги среди всех вратарей клуба. Матч 5-го тура чемпионата Англии стал для вратаря 133-м сухим за карьеру в «МЮ».



Ранее рекорд принадлежал Эдвину ван дер Сару, который провёл 132 сухие игры за английский клуб.



31-летний де Хеа перешел в английскую команду из мадридского «Атлетико» в 2011 году. С тех пор испанский вратарь принял участие в 491 матче, в которых пропустил 536 мячей и 167 раз сыграл «на ноль». Контракт между сторонами истекает летом 2023 года, но может быть автоматически продлён ещё на год.

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