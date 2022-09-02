Давид Де Хеа провёл больше всех сухих матчей в АПЛ среди вратарей «МЮ»
Поделиться
Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отметился новым рекордом.
Испанец провёл самое большое количество сухих матчей за «Юнайтед» в Английской Премьер-лиги среди всех вратарей клуба. Матч 5-го тура чемпионата Англии стал для вратаря 133-м сухим за карьеру в «МЮ».
Ранее рекорд принадлежал Эдвину ван дер Сару, который провёл 132 сухие игры за английский клуб.
31-летний де Хеа перешел в английскую команду из мадридского «Атлетико» в 2011 году. С тех пор испанский вратарь принял участие в 491 матче, в которых пропустил 536 мячей и 167 раз сыграл «на ноль». Контракт между сторонами истекает летом 2023 года, но может быть автоматически продлён ещё на год.
24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
09:31
-
09:30
-
08:56
-
08:48
-
08:38
-
08:31
-
08:19
-
08:06
-
07:52
-
07:19
-
07:16
-
07:00
-
07:00
-
06:43
-
06:40
-
06:15
-
06:02
-
05:59
-
05:44
-
05:41
-
05:35
-
04:55
-
04:54
-
04:38
-
04:25
-
04:21
-
04:05
-
03:42
-
03:33
-
03:17
-
03:13
-
03:07
-
02:36
-
02:31
-
02:10
Партнерский контент