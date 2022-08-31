Россиянин подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Вот как ему это удалось

На фоне громкого трансфера Антони мало кто заметил, что «МЮ» в этот же день подписал контракт ещё с одним игроком – Амиром Ибрагимовым. Хотя, если серьёзно, контракт с 15-летним дагестанцем мог бы остаться незамеченным, даже если бы у «МЮ» было 0 трансферов этим летом. А зря! Его история заслуживает внимания.

Как вообще Ибрагимов оказался в Манчестере?

Семья Амира Ибрагимова переехала в Англию, когда ему было 11 лет. До «МЮ» он выступал в академии «Шеффилд Юнайтед». В 2017-м скаут этой команды рассказывал, что Амира приняли в команду после открытого просмотра для всех желающих.

Вскоре Ибрагимов перебрался в академию «МЮ» (Манчестер находится в 60 километрах от Шеффилда). А теперь молодой футболист заключил соглашение с «красными дьяволами», по которому он останется в клубе до тех пор, пока не подпишет профессиональный контракт в 17 лет. Manchester Evening News утверждает, что к игроку проявляли интерес клубы со всей Европы.

Чего добился Ибрагимов в «МЮ»?

Ибрагимов уже получил капитанскую повязку и контракт с крупным техническим спонсором. Помимо того, что Амир играет в команде «МЮ» U15, он уже привлекался к работе с командами «МЮ» U16 и даже «МЮ» U18. Причём за команду U18 юный нападающий поиграл до своего 15-летия. Manchester Evening News назвал его прогресс «исключительным». Metro утверждает, что Ибрагимов является «одним из самых ценных игроков академии».

В прошлом сезоне команда Ибрагимова взяла Кубок Альберта Фелана. В решающем матче с «Манчестер Сити» единственный гол забил именно Амир – с пенальти. А в прошлом месяце его команда выиграла юношеский турнир в Северной Ирландии Super Cup NI, победив в финале сверстников из «Глазго Рейнджерс».

Амир Ибрагимов с Кубком Альберта Фелана Фото: из личного архива Амира Ибрагимова

В академии «МЮ» также выступает 12-летний брат Амира – Гази Ибрагимов. Сообщалось, что вместе с ним в команде занимаются сыновья Криштиану Роналду и Уэйна Руни.

Как Ибрагимов прославился за пределами Англии?

Один пенальти в исполнении Амира стал известным на весь мир. В матче с юношеской командой «Тоттенхэма» нападающий вбежал в штрафную с мячом и упал на газон. Показалось, что его сбил соперник, но на самом деле Ибрагимов просто поскользнулся.

Он сказал об этом судье, но тот оставил пенальти в силе. В результате бить пошёл именно Ибрагимов, который без разбега слабо покатил мяч прямо в руки вратарю. Матч закончился со счётом 2:2, а видео стало вирусным и набрало 60 тысяч лайков.

Как футболиста упустила сборная России?

В августе уроженец Дагестана был вызван в юношескую сборную Англии. На прошлой неделе нападающий сделал хет-трик, и его команда победила со счётом 4:3. «Отличный опыт со сборной Англии. Впереди ещё больше», – так у себя в социальной сети прокомментировал Ибрагимов свою поездку в сборную.

В сборной Англии U15 Фото: из личного архива Амира Ибрагимова

Не исключено, что этот футболист ещё сыграет за сборную России. У него пока есть возможность поменять национальную команду. Хотя есть ли у нападающего это желание – большой вопрос. Тем более в ситуации, когда непонятно, когда юношеская сборная России снова будет участвовать в международных турнирах.

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«Чемпионат» обратился за комментарием в РФС и получил ответ



«Сборная России для игроков не старше 15 лет образовалась в ноябре 2021 года, провела несколько селекционных сборов, но пока не участвовала в официальных матчах, так как в этом возрасте они не проводятся. Текущая ситуация существенно осложняет вызов футболистов из других стран, но РФС продолжает отслеживать молодых игроков и, конечно, будет вызывать их в сборные команды, если их уровень будет соответствовать требованиям», – сказали в службе коммуникаций РФС.