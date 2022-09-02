Циннбауэр рассказал об адаптации Митая в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, как проходит адаптация албанского защитника Марио Митая в новом клубе.



«Марио очень хорошо и позитивно тренировался, хорошо вошёл в игру в кубковом матче. Митай — умный игрок, быстро подключился и адаптировался к нашим тактическим схемам. Мы очень довольны его дебютом и тем, как он выступил в первой своей игре за «Локомотив», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Напомни, 31 августа «Нижний Новгород» дома одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:0. По голу в каждом тайме забил защитник Виктор Александров. В восьмом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 4 сентября в 17:30 мск.