Экс-футболист ЦСКА Ахмед Муса может перейти в турецкий «Сивасспор»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса может продолжить карьеру в турецком «Сивасспоре». Сейчас 29-летний нигериец выступает за «Фатих Карагюмрюк».

Как информирует Ajanssport, «Сивасспор» полностью согласовал детали сотрудничества с Ахмедом. Муса должен подписать контракт с новой командой уже сегодня.

Действующий контракт форварда с «Фатих Карагюмрюк» рассчитан до лета 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Ахмеда в € 3,4 млн.

Напомним, Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». В 2018 году нигериец возвращался в московский клуб на правах аренды. В составе армейцев форвард трижды становился чемпионом России (сезоны-2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), единожды — обладателем Кубка (сезон-2012/2013) и дважды — Суперкубка (2013, 2014) страны.