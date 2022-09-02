Тихонов: надеюсь, «Зенит» не будет ставить «автобус» как в Питере. «Спартаку» будет легче

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча ветеранов с «Зенитом».



«Надеюсь на хороший матч. Встречаются друзья и товарищи, которые уже поиграли много. Наш состав немножко омолодился, а «Зенит» усилился. Надеюсь, они не будут ставить автобус, как в Питере, а значит нам будет полегче. Надеюсь, что нас ждёт праздник футбола», — передает слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.