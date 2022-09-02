Тихонов: надеюсь, «Зенит» не будет ставить «автобус» как в Питере. «Спартаку» будет легче
Поделиться
Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча ветеранов с «Зенитом».
«Надеюсь на хороший матч. Встречаются друзья и товарищи, которые уже поиграли много. Наш состав немножко омолодился, а «Зенит» усилился. Надеюсь, они не будут ставить автобус, как в Питере, а значит нам будет полегче. Надеюсь, что нас ждёт праздник футбола», — передает слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:11
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
17:06
-
16:59
-
16:51
-
16:42
-
16:30
-
16:02
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:45
-
15:40
-
15:37
-
15:23
-
14:55
-
14:54
-
14:49
-
14:45
-
14:33
-
14:25
-
14:22
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:36
-
13:25
-
13:19
-
13:13
Партнерский контент