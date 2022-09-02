Романцев — о матче легенд «Спартак» — «Зенит»: сяду на лавку и буду получать удовольствие

Главный тренер «Спартака» на матче легенд Олег Романцев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом». Она начнётся на «Открытие Банк Арене» в 19:00 мск.
«Собраны футболисты, которым доказывать нечего, они уже всё доказали. Я сяду на лавку и буду получать удовольствие, будет много импровизации. Да, движения у ребят стало меньше, но главное, чтобы они играли умно и красиво, а счёт не так важен. Сегодня самое красивое — это игра, а не счёт», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, первая встреча легенд «Зенита» и «Спартака» прошла 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.
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- 2 сентября 2022
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