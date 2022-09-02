Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Остон Урунов стал игроком «Урала»

Остон Урунов стал игроком «Урала»
Комментарии

Узбекский полузащинтик Остон Урунов переходит в «Урал».

Футболист присоединится к команде уже завтра, а тренироваться с ней начнет с понедельника, 5 сентября.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022