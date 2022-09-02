В РФС анонсировали создание Лиги легенд
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Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терёшин рассказал, что в организации намерены создать Лигу легенд.
«Мы прорабатываем варианты создания Лиги легенд. Скоро объявим о каких-то решениях, с клубами обсуждаем», — передаёт слова Терёшина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 2 сентября, легенды «Зенита» и «Спартака» сыграют второй матч своего противостояния, которое началось 8 июля на «Петровском». В той встрече футболисты «Зенита» были сильнее со счётом 2:0 благодаря голам Александра Кержакова и Романа Широкова.
Матч на «Открытие Банк Арене» начнётся в 19:00 мск.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
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