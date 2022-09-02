Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У нас была очень сильная команда». Данни — об игре за «Динамо»

«У нас была очень сильная команда». Данни — об игре за «Динамо»
Комментарии

Бывший полузащитник «Динамо» Мигел Данни вспомнил свои выступления за московскую команду.

«Наше трио в «Динамо» с Семшовым и Хохловым доставляло много проблем нашим соперникам. Я вспоминаю то время с теплотой. У нас была очень сильная команда», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

39-летний Данни был футболистом московской команды с января 2005 по август 2008 года. В 113 матчах португалец забил 20 голов и отдал 28 результативных передач. Позднее девять лет Данни отыграл за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого сегодня, 2 сентября, сыграет в матче легенд с московским «Спартаком».

У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:

Против такого «Зенита» у «Спартака» нет шансов?! LIVE Против такого «Зенита» у «Спартака» нет шансов?! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022