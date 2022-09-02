«У нас была очень сильная команда». Данни — об игре за «Динамо»
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Бывший полузащитник «Динамо» Мигел Данни вспомнил свои выступления за московскую команду.
«Наше трио в «Динамо» с Семшовым и Хохловым доставляло много проблем нашим соперникам. Я вспоминаю то время с теплотой. У нас была очень сильная команда», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
39-летний Данни был футболистом московской команды с января 2005 по август 2008 года. В 113 матчах португалец забил 20 голов и отдал 28 результативных передач. Позднее девять лет Данни отыграл за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого сегодня, 2 сентября, сыграет в матче легенд с московским «Спартаком».
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