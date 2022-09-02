Широков: Захарян пока не перерос уровень РПЛ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» до закрытия трансферного окна в Англии.
«Наверное, Арсен расстроился, что не перешёл в «Челси». Потянул бы он уровень АПЛ? Не знаю. Когда он туда приедет, будем смотреть. Он пока не перерос уровень РПЛ. Если будет чувствовать в себе силы, то в следующий раз надо ехать. Тут вопрос ещё в «Динамо», их интересы тоже надо учитывать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 25 августа руководство «Динамо» получило от «Челси» предложение о трансфере молодого полузащитника. С того времени стороны начали переговоры, однако по техническим причинам осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось. Было принято решение, что пока что Арсен продолжит выступать за москвичей.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16
- 2 сентября 2022
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