Аршавин: не расстроился, что Захарян не перешёл в «Челси». Уедет зимой

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал несостоявшийся трансфер футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» до закрытия летнего трансферного окна в Англии.

«Я не расстроился, что Захарян не уехал в «Челси. Ну уедет зимой. Готов ли по уровню? В основе сначала играть не будет, но потом заиграет. Ехать надо», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 25 августа руководство «Динамо» получило от «Челси» предложение о трансфере молодого полузащитника. С того времени стороны начали переговоры, однако по техническим причинам осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось. Было принято решение, что пока что Арсен продолжит выступать за москвичей.

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