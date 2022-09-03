Журналист рассказал о разговоре с менеджером «Фенербахче» по поводу трансфера Роналду

Один из топ-менеджеров турецкого «Фенербахче», чьё имя не называется, прокомментировал слухи о возможных переговорах турецкого клуба со звёздным португальским нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я разговаривал с одним из главных менеджеров «Фенербахче». Он сказал, что клубом не было сделано никаких действий, связанных с трансфером Роналду», — написал на своей страничке в «твиттере» обозреватель газеты Sabah, турецкий журналист Гюркан Билгич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду хочет покинуть «МЮ» и может продолжить свою карьеру в «Фенербахче». Трансферное окно в турецком футболе открыто до 8 сентября.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду не отметился в матчах за «МЮ» ни одним результативным действием.

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