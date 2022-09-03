«Пари Нижний Новгород» — «Факел»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 3 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — «Факел».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). В роли резервного рефери выступит Сергей Чебан (Москва).
«Пари Нижний Новгород» набрал шесть очков в семи матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (4) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
- 3 сентября 2022
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