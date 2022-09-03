«Оренбург» — «Химки»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Химок» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Химки».
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулёв, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Гурциев, Сычевой.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Гбане, Долгов.
«Оренбург» набрал шесть очков в семи матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (7) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
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