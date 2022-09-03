Массажист Кокорина: Саша расстроен, что не получилось в Италии. Но он ещё может быть крут

Сергей Колесников, массажист российского нападающего Александра Кокорина, поделился мнением о переходе форварда из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».



«Кокорин физически в порядке. Конечно, он расстроен, что у него не получилось в Италии, в «Фиорентине». Но Саша ещё может быть крут», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Накануне российский нападающий Александр Кокорин сделал голевую передачу в своём дебютном матче за «Арис» из Лимасола с «Олимпиакосом» из Никосии. Событие произошло на 89-й минуте матча, когда «Арис» уже вёл в счёте 4:0. Александр Кокорин с эффектным замахом отдал голевую передачу на Матию Шполярича, который ударом в дальний угол установил итоговый результат встречи — 5:0.



Напомним, Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.