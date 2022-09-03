Тренер сборной России Онопко высказался о срыве трансфера Захаряна в «Челси»

Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением о срыве трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».



«Я не удивился, что «Челси» хотел купить Захаряна. Основной игрок «Динамо», вызывается в сборную. Уровень он бы потянул, но, может, не сразу, конечно. Пришлось бы доказывать. Но логично, что «Челси» им заинтересовался», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 25 августа руководство «Динамо» получило от «Челси» предложение о трансфере молодого полузащитника. С того времени стороны начали переговоры, однако по техническим причинам осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось. Было принято решение, что пока Арсен продолжит выступать за москвичей.