«Химки» проиграли «Оренбургу» в первом матче под руководством Гогниева

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» принимал «Химки». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 24-й минуте встречи счёт открыл нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов. На 37-й минуте форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сравнял счёт. Через две минуты полузащитник «Оренбурга» Химми Марин вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте Марин оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

«Оренбург» набрал девять очков и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (7) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). Ранее главным тренером «Химок» стал Спартак Гогниев.