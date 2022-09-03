Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» проиграли «Оренбургу» в первом матче под руководством Гогниева

«Химки» проиграли «Оренбургу» в первом матче под руководством Гогниева
Комментарии

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» принимал «Химки». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 24-й минуте встречи счёт открыл нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов. На 37-й минуте форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сравнял счёт. Через две минуты полузащитник «Оренбурга» Химми Марин вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте Марин оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

«Оренбург» набрал девять очков и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (7) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). Ранее главным тренером «Химок» стал Спартак Гогниев.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
03 сентября 2022, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
0:1 Долгов – 24'   1:1 Сычевой – 37'   2:1 Марин – 39'   3:1 Марин – 72'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022