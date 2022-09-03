«Химки» проиграли «Оренбургу» в первом матче под руководством Гогниева

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» принимал «Химки». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 24-й минуте встречи счёт открыл нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов. На 37-й минуте форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сравнял счёт. Через две минуты полузащитник «Оренбурга» Химми Марин вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте Марин оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
«Оренбург» набрал девять очков и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (7) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). Ранее главным тренером «Химок» стал Спартак Гогниев.
- 3 сентября 2022
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