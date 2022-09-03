Александр Мостовой: на кураже и подъёмчике «Спартак» сможет создать проблемы «Зениту»
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча начнётся 4 сентября в 20:00 мск.
«Я говорил, что поражение в Суперкубке надо забыть — «Спартак» больше никому так не проиграет. «Спартак» будет в тройке. Да, такие игры бывают. Я жду, что «Спартак» на кураже и подъёмчике сможет создать проблемы «Зениту».
Ясно, что «Зенит» сильнее. Но «Спартак» будет играть за счёт болельщиков, домашнего настроя. Всё идёт в пользу «Спартака». По индивидуальностям «Зенит» сильнее. 55 на 45 в пользу «Зенита». Если вничью сыграют, то никто не расстроится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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