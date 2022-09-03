Зобнин: чемпионство всегда даётся сложнее. В Кубке провели три игры — и уже вышли в финал

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о том, какая победа была более эмоциональной – в Российской Премьер-Лиге или Кубке России.



«Чемпионство всегда даётся сложнее. В Кубке мы провели три игры — и уже вышли в финал, в котором всегда всё 50 на 50. А для золотых медалей Премьер-Лиги нужно стабильно пройти весь сезон, без скачков. Я тогда был молодой, недавно перешёл в «Спартак». Имел другие задачи и функции как на поле, так и за его пределами. В том коллективе было много игроков старше и опытнее меня. Теперь я хорошо понимаю, насколько тяжело выигрывать трофей, будучи взрослым футболистом.



Чем чаще я выводил команду в роли капитана, тем чётче понимал: молодые ребята смотрят на меня, ориентируются на поведение. С возрастом всё больше чувствуется ответственность за других игроков, а не только за себя. Я уже давно не молодой паренёк, который просто делал свою работу и не открывал рот. В числе прочего влияет и ответственность за результат: стараюсь чаще подсказывать на поле, общаться с судьями в спорных эпизодах. В тренировочном процессе за дисциплиной в основном следит главный тренер, но есть группа футболистов, которая присматривает за остальными, направляет: мы с Джикией, Селихов, Промес», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».